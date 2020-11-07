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МО Азербайджана: Нанесен серьезный урон подразделениям спецназа

МО Азербайджана: Нанесен серьезный урон подразделениям спецназа В ходе боевых действий 178-й отдельный разведывательный батальон, переброшенный на наши оккупированные территории из Армении, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными
Нагорно-карабахский конфликт
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7 ноября 2020 г. 09:22
МО Азербайджана: Нанесен серьезный урон подразделениям спецназа

В ходе боев на фронте личный состав 022-й воинской части специального назначения вооруженных сил Армении был окружен и уничтожен нашими подразделениями.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В целях усиления подразделения спецназа противника, понесшего большие потери в живой силе с начала боевых действий и по сей день, некоторое время назад к ним также присоединились местные жители и добровольцы. Несмотря на это, спецназовцы, понесшие большие потери в ходе последнего боя, были вынуждены отступить со своих позиций.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий 178-й отдельный разведывательный батальон, переброшенный на наши оккупированные территории из Армении, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными.

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Версия на английском языке Enemy’s special forces, reconnaissance units severely damaged
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin xüsusi təyinatlı və kəşfiyyat bölmələrinə ciddi zərər vurulub

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