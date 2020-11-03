МО Азербайджана: Минобороны Армении снова в своем амплуа - опять врут

Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность.
Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
"Сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций якобы несколько снарядов упало на территорию Ирана является "выстрелом в воздух холостым патроном".
Во-первых, уже боевые действия давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана.
Во-вторых, так как Азербайджанская Армия проводит наступление в северном направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпушенная нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана.
Видимо представитель минобороны Армении вновь перепутал текст информации", - заявили в минобороны.