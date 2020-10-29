О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: Информация о нанесении ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха не соответствует действительности

МО: Информация о нанесении ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха не соответствует действительности Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской армии ракетных ударов по Ханкенди и авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду не соответствует действительности.
Нагорно-карабахский конфликт
128
29 октября 2020 г. 20:17
МО: Информация о нанесении ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха не соответствует действительности

Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской армии ракетных ударов по Ханкенди и авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду не соответствует действительности.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, эта информация нацелена на отвлечение внимания от сегодняшнего ракетно-артиллерийского обстрела противником населенных пунктов Азербайджана.

В отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и наносит адекватные удары только по огневым точкам противника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MN: Dağlıq Qarabağın yaşayış məntəqələrinə raket və aviasiya zərbələrinin endirilməsi xəbəri yalandır

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi