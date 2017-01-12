МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 35 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Азатамут Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кямярли и Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.