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    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 35 раз нарушили режим прекращения огня

    Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана на безымянных высотах на территории Физулинского и Джабраильского районов

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Азатамут Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кямярли и Джафарли Газахского района,  с позиций, расположенных  в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

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