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МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 29 раз нарушили режим прекращения огня

МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 29 раз нарушили режим прекращения огня

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Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах Физулинского и Джабраильского районов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 29 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

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