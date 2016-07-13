МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 18 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Воскепар, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селе Гаджиалылы и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.