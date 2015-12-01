​МО: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 93 раза за сутки

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 93 раза за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Немирли, Шураабад, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 98 огневых ударов по точкам, позициям и окопам врага.