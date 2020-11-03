МО: Армения пытается убедить свою внутреннюю аудиторию сказками

Как всегда, армянская сторона пытается скрыть свои неудачи и успокоить недовольное армянское население своими сказками, написанными по ложным и преувеличенным сценариям. Так, на этот раз противник распространил очередную ложную информацию о якобы артиллер

Как всегда, армянская сторона пытается скрыть свои неудачи и успокоить недовольное армянское население своими сказками, написанными по ложным и преувеличенным сценариям. Так, на этот раз противник распространил очередную ложную информацию о якобы артиллерийском обстреле "диверсионной группы" Азербайджанской армии и ее отступлении, понеся потери на северном направлении фронта.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, распространенная противником информация также является полностью дезинформацией и еще одной фантазией противника.