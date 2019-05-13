МИД Азербайджана: Мнацаканян под завесой "демократии" прикрывает агрессивную политику Армении

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"Из интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна местному порталу tert.am становится ясно, что его адресной аудиторией является армянская общественность. Пространно говоря в интервью о демократических тенденциях, министр иностранных дел, похоже, именно под завесой "демократии" хочет прикрыть бесстыдную и агрессивную политику Армении".

Об этом Report заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Рассуждения о "демократической системе и правилах" со стороны официального лица Армении, которая, оккупируя территории Азербайджана, проведя этническую чистку местных азербайджанцев на этих территориях, попирая нормы и принципы международного права, отвергает Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт, резолюции СБ ООН, сколь смехотворны, столь и фальшивы.

Сказанное З.Мнацаканяном об урегулировании конфликта показывает, что Армения далека от прекращения продолжающейся десятилетия политики агрессия и оккупации, от намерения установить нормальные отношения с соседями, проявляя уважение к принципам международного права, прежде всего, территориальной целостности в рамках международно признанных границ государств. Если министр иностранных дел Армении заинтересован в реальном построении демократии, процветании народа и безопасности и прогрессе региона, то вооружённые силы Армении следует немедленно вывести с оккупированных территорий Азербайджана, и они не должны препятствовать возвращению к своим очагам вынужденных переселенцев с этих территорий. Лишь после этого можно будет говорить об общечеловеческих ценностях, демократии и важности, придаваемой человеческой жизни" - отметила представитель МИД.