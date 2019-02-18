Глава МИД Армении и председатель ОБСЕ обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили на официальном сайте МИД Армении.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов в армяно-словацкой повестке.

Стороны также обсудили вопросы исключительно мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее Лайчак заявил, что ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными моментами в процессе нагорно-карабахского урегулирования.