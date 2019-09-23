​МККК ведет переговоры о возвращении тела азербайджанского солдата

Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировано о безопасной эвакуации тела убитого армянами солдата Абдулрахманова Рамина Шовкат оглу, заблудившегося на территории напротив вражеских позиций.

Руководитель отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила Report, что Международный комитет Красного Креста осведомлен об этом, и с соответствующими структурами ведется конфиденциальный двусторонний диалог.

Отметим, что в ответ на запрос Report в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что 22 сентября солдат воинской части в прифронтовой зоне Абдулрахманов Рамин Шовкат оглу, заблудившийся на территории напротив вражеских позиций, был убит армянской стороной.