МККК: В результате ракетной атаки на Барду погиб один, ранены два волонтера

Проживающие в регионе мирные жители страдают от последствий этих событий

Региональный директор Международного комитета красного креста (МККК) по Евразии Мартин Шуэпп распространил заявление в связи с ростом числа жертв среди мирного населения.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Как и тысячи гражданских лиц, МККК сегодня становится свидетелем интенсивного обстрела населенных пунктов снарядами, что приводит к смертям, ранениям и разрушениям по обе стороны фронта. Это неприемлемо. К сожалению, отец двоих детей, волонтер Азербайджанского общества Красного Полумесяца погиб во время одного из таких обстрелов. Еще два волонтера ранены. МККК выражает глубокие соболезнования семье волонтера и Азербайджанскому обществу Красного Полумесяца.

С момента усиления напряженности с конца сентября МККК призывала стороны делать различие в том, что касается мирных жителей и гражданской инфраструктуры, таких как больницы, школы, маркеты и культурные памятники, принимать все возможные меры для их защиты. Это не меры, которые можно принять в добровольном порядке. Это обязательства, определенные на основе международного гуманитарного права.

Проживающие в регионе мирные жители страдают от последствий этих событий. Число смертей среди мирного населения зашкаливает, что не может не вызывать тревогу. Помимо этого, жители получают такие ранения, которые меняют всю их дальнейшую жизнь.

МККК ведет со сторонами конфиденциальный диалог для напоминания им об их обязательствах по международному гуманитарному праву. Наблюдаемая нами картина просто ужасающа, так больше не может продолжаться".