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МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами

МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 20:04
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Как передает Report со ссылкой на Аппарат Омбудсмена, в ходе встречи С.Алиева сообщила А.Бауэр о фактах плохого обращения и пыток азербайджанских военнослужащих, взятых в плен вооруженными силами Армении, информацию, распространенную в социальной медиа на основании реальной съемки.

Было отмечено, что к сожалению, не удалось получить никакой информации о судьбе военнопленных, запечатленных на этом видео.

Омбудсмен обеспечила участие во встрече и членов семей двух наших военнослужащих, которые попали в плен. Они обратились к А.Бауэр с просьбой обеспечить права своих детей и их возвращение в страну.

С.Алиева отметила, что вопрос азербайджанских солдат, взятых в плен армянскими военнослужащими, с первого же дня находится в центре ее внимания и в этой связи она направила обращения в соответствующие международные организации.

А.Бауэр сказала, что в рамках своего мандата предпримет необходимые шаги в связи с поднятыми на встрече вопросами.

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Версия на азербайджанском языке BQXK ermənilərin əsir götürdüyü azərbaycanlılarla bağlı lazımi addımlar atacaq

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