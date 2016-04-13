​МККК не имеет информации о пленных у сторон конфликта в Карабахе

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет информации о пленных у сторон карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила во вторник руководитель программ по коммуникации делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

"На сегодняшний день мы не получали официального подтверждения о наличии военнопленных у сторон. Согласно мандату (МККК), мы имеем право на посещение военнопленных, если получим подтверждение об их наличии от той или иной стороны", — сказала она.

Аматуни также сообщила, что МККК не ведет активных работ по поиску без вести пропавшего военнослужащего. "Мы продолжаем поддерживать связь со сторонами, однако конкретно по данному вопросу информации нет", – добавила она.