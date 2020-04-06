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МИД: Мировая общественность в очередной раз не признала захватническую политику Армении

Мировая общественность не признала захватническую политику Армении

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Мировая общественность резко осудила и отвергла т.н. "выборы", организованные 31 марта текущего года захватнической страной в оккупированном Республикой Армения нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Международные организации, в том числе Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, Европарламент, ТюркПа, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также многочисленные государства заявили, что т.н. "выборы" и их результаты нелегитимны.

Присутствие в этом списке второй после ООН по величине политической платформы - Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран, а также многочисленных других организаций и государств, в очередной раз наглядно показало, что вся мировая общественность признает Армению в качестве страны-оккупанта".

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