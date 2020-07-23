Минуло 27 лет со дня оккупации Агдама

Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана, сообщает Report.

Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана, сообщает Report.

Так, 23 июля 1993 года Вооруженные силы Армении оккупировали большую часть Агдамского района, расположенного в центральной части Карабаха. Армяне захватили 846,8 кв. км, то есть 77,4% территории Агдамского района, общая площадь которого составляет 1 094 кв.км, включая 1 город и 80 сел. В то время в Агдамском районе имелся 1 город и 124 села. Под оккупацией остались 26 из 38 колхозов-совхозов, 105 из 129 учреждений здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 24 строительных управления, 67 управлений-предприятий, 14 из 17 мечетей. Оккупация нанесла ущерб району в размере 13 млрд 135 млн долларов США.

Город Агдам, многочисленные исторические памятники, образцы культуры, архитектуры, единственный в бывшем СССР и 2-й в мире Музей хлеба были варварски разрушены врагом.

Агдам потерял в боях с врагом 6 тыс. шехидов, из которых 16 являются Национальными героями. В результате оккупации из 160 тыс. населения Агдама 143 тыс. стали вынужденными переселенцами на своей родине.