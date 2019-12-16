Александр Лукашевич: Россия выступает за наращивание возможностей миссии Каспшика

"Как Минская группа, мы можем лишь помочь в урегулировании карабахской проблемы. Основное решение должны принять стороны конфликта - Армения и Азербайджан".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, решением проблемы и устранением препятствующих этому основных причин занимаются руководство Азербайджана и Армении, а также министры иностранных дел: "Мы же, как часть тройки сопредседателей, можем только содействовать его разрешению (конфликта-ред), то есть решение всех проблем должно достигаться между двумя сторонами, а содействующая тройка и в целом ОБСЕ, конечно, будут всячески содействовать этому процессу.

Что касается 2019-го, я не скажу, что это был прорывной год, но он все таки дает некоторый оптимизм на то, что динамика урегулирования будет приобретать более устойчивую форму. Хотя, господин Каспшик отмечает, что на линии соприкосновения не все так прочно, но тем не менее механизм личного представителя, который занимается мониторингом этой зоны конфликта, тоже очень полезен и важен. И Россия, и многие другие участники активно выступают за то, чтобы дать возможность этой миссии нарастить свои возможности и людскими ресурсами, и финансами. И такие предложения мы рассматриваем", - заявил А. Лукашевич, комментируя вопрос Report.