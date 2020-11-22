Минометные батареи и боевые посты оставленные противником

Минометные батареи и боевые посты оставленные противником

Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленное армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных

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Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленное армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных вещей. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Видео Düşmənin tərk etdiyi minaatan batareyası və döyüş postları