Минометные батареи и боевые посты оставленные противником

Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленное армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных вещей.
Минометные батареи и боевые посты оставленные противникомМинометные батареи и боевые посты оставленные противником Съемочная группа Report в освобожденном оккупированном Арменией Физулинском районе зафиксировала на видеокамеру оставленное армянскими солдатами не только своих боевых постов, минометных батарей, но и техники, оружия, боеприпасов, и даже некоторых личных
Нагорно-карабахский конфликт
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22 ноября 2020 г. 18:39
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Версия на азербайджанском языке ВидеоDüşmənin tərk etdiyi minaatan batareyası və döyüş postları