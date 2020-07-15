Минобороны: Военно-транспортное средство противника уничтожено точным огнем – ВИДЕО

Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку

"После того, как подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу наши позиции и населенные пункты на Товузском направлении фронта, стали наблюдаться активизация противника и ряд случаев нарушения режима прекращения огня в направлении приграничных районов Нахчыванской Автономной Республики".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Так, с 22:15 по 23:55 14 июля и начиная с 01:20 до утра 15 июля вражеские подразделения применяя различное крупнокалиберное оружие нарушили режим прекращения огня в направлении Шарурского, Бабекского и Ордубадского районов. Противник был подавлен ответным огнем. С целью принуждения подразделений вооруженных сил Армении к прекращению обстрела на Нахчыванском направлении и принятия карательных мер военно-транспортное средство противника, движущееся к командному наблюдательному пункту, было уничтожено точным огнем наших подразделений.

Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку.