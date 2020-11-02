Минобороны: Уничтожено большое количество живой силы и техники врага

В течение дня и ночи 2 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции частей и населенных пунктов азербайджанской армии на разных направлениях фронта из различного оружия, в том числе из артиллерии и ракет.

В течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

Обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике на различных направлениях фронта, были вынуждены отступить. Резервы оружия, боеприпасов и продовольствия противника на исходе. Имеется нехватка запчастей для автомобильной и другой военной технике.

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.