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Минобороны Турции: Переговоры по Карабаху с делегацией России продолжатся завтра

Минобороны Турции: Переговоры по Карабаху с делегацией России продолжатся завтра Российские и турецкие военные делегации обсудили в пятницу в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе и ситуацию в Сирии.
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 20:25

Российские и турецкие военные делегации обсудили в пятницу в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе и ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в Министерстве национальной обороны завершилась. В ходе консультаций обсуждались работы, которые будут выполнены после объявления перемирия в Нагорном Карабахе, а также ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе. Переговоры продолжатся завтра", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

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