Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны.

В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен.