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Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене

Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника.
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 18:04
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны.

В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен.

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Версия на английском языке Enemy's military infrastructure in Tonashen destroyed
Версия на азербайджанском языке Düşmənin Tonaşendəki hərbi infrastrukturu dağıdılıb

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