Минобороны: Армения потеряла до сотни военнослужащих

В азербайджанских СМИ со ссылкой на следственный комитет Армении распространилась информация о том, что армянская сторона потеряла в последних боях четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными. Мы заявляем, что эта новость является полностью ложной и не о

В азербайджанских СМИ со ссылкой на следственный комитет Армении распространилась информация о том, что армянская сторона потеряла в последних боях четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными. Мы заявляем, что эта новость является полностью ложной и не отражает действительности.

Как передает Report, об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные силы потеряли около сотни военнослужащих убитыми и ранеными в результате боевых действий в направлении Товузского района. Как всегда, Армения пытается скрыть свои военные потери от общественности. Но через некоторое время правда выйдет на поверхность, и им придется признать потери.

Поэтому мы призываем азербайджанские СМИ не распространять ложную информацию из армянской прессы, и разоблачать дезинформацию противника", - говорится в сообщении.

