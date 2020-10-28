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Минобороны о последней обстановке на фронте

Минобороны о последней обстановке на фронте В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях
Нагорно-карабахский конфликт
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28 октября 2020 г. 08:50
Минобороны о последней обстановке на фронте

В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери.

В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции.

Стало известно, что значительное сокращение количества автомобильной техники противника создало проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов подразделениям на передовой.

Продолжается процесс отправки собранных из Армении резервистов на оккупированные территории Азербайджана. Несмотря на приказ набрать 2 000 человек для привлечения к боевым действиям, удалось собрать только 300 человек. Даже многие контрактники и полицейские отказываются идти на фронт.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Defense Ministry informs latest situation on front
Версия на азербайджанском языке Düşmənin hücum cəhdinin qarşısı alınıb, canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib

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