МО: Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана является дезинформацией

Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией.

Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Как бы смешно это ни звучало, если верить информации армянской стороны и подсчитать количество "сбитых" самолетов с начала первого дня боевых действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного самолета.

Заявляем, что сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.