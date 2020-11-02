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МО: Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана является дезинформацией

МО: Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана является дезинформацией Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией.
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 18:07
МО: Новость о сбитом боевом самолете Азербайджана является дезинформацией

Новость о "сбитом" боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Как бы смешно это ни звучало, если верить информации армянской стороны и подсчитать количество "сбитых" самолетов с начала первого дня боевых действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного самолета.

Заявляем, что сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

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Версия на английском языке Armenia's report on alleged shooting down of Azerbaijan's fighter jet is misinformation: MoD
Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycanın döyüş təyyarəsinin vurulması dezinformasiyadır

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