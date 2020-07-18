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Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность

Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность Существует несколько факторов активизации противника в этом направлении
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 15:45
Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность

"С полудня 12 июля вражеская сторона, в отличие от обычного, начала обстреливать наши позиции в направлении Товузского участка азербайджано-армянской государственной границы. Наряду с позициями начался обстрел наших приграничных сел".

Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, Товузское направление, полностью контролируемое Азербайджанской армией, находится на значительном расстоянии от Нагорного Карабаха и оккупированных территорий: "Существует несколько факторов активизации противника в этом направлении. Но одним из основных моментов является то, что опоры руководства клана, находящегося у власти в Армении, сильно пошатнулись. Еще один момент - в вооруженных подразделениях Армении, расположенных в этом направлении, царят хаос и недисциплинированность".

В.Даргяхлы отметил, что имеются установленные командованием Азербайджанской армии планы по постоянной боевой готовности в любой ситуации: "Наши подразделения, дислоцированные на участке, где была осуществлена провокация, всегда готовы немедленно предотвращать агрессию противника, что и было сделано в этот раз".

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