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Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку

Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку
Нагорно-карабахский конфликт
9 июля 2020 г. 09:53
Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Our units gained full control over operational situation
Версия на азербайджанском языке MN: Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır

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