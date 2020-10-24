Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

Цель противника – спровоцировать Азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении

Армения прибегла к очередной провокации с целью пресечь операции, проводимые подразделениями Азербайджанской армии на Лачинском и Губадлинском направлениях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занявшие боевые позиции на территории в Горисском и Гафанском районах Армении вблизи государственной границы, подвергают сильному обстрелу территорию Лачинского и Губадлинского районов.

Цель противника – спровоцировать Азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении.