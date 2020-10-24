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Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении Цель противника – спровоцировать Азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 14:29
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

Армения прибегла к очередной провокации с целью пресечь операции, проводимые подразделениями Азербайджанской армии на Лачинском и Губадлинском направлениях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занявшие боевые позиции на территории в Горисском и Гафанском районах Армении вблизи государственной границы, подвергают сильному обстрелу территорию Лачинского и Губадлинского районов.

Цель противника – спровоцировать Азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении.

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Версия на английском языке MoD: Lachin, Gubadli are under rocket and artillery fire from Armenia
Версия на азербайджанском языке MN: Laçın və Qubadlı Ermənistandan raket-artilleriya atəşinə tutulur

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