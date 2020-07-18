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Минобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы

Минобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы "Современное оружие и техника, предназначенные для ведения боевых операций, в полной мере обеспечат нашу победу"
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 14:31
Минобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы

"Несмотря на напряженность в целом, в ночь с 17 на 18 июля в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы царило относительное спокойствие. Режим прекращения огня на позициях на передовой был нарушен подразделениями Вооруженных сил Армении. Наши подразделения решительно пресекли попытку активных действий противника".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что в целях провокации вооруженные силы Армении целенаправленно скрывают пункты огня вблизи или за своими гражданскими объектами. Несмотря на это, азербайджанская армия наносила удары только по военным целям противника. Огневые точки подразделений вооруженных сил Армении, намеренно взявших на прицел азербайджанские села, гражданские лица и гражданские объекты, были подавлены точным огнем наших подразделений.

"Отмечу, что в ходе последних боевых операций азербайджанская армия использовала лишь незначительную часть находящегося в распоряжении вооружения, обладающего высокой точностью и поражающей силой на обширной территории с использованием современных информационных технологий. Это еще не весь спектр нашего вооружения.

В последних боях также было наглядно продемонстрировано, как наши войска с точностью уничтожают вражеские позиции, военные объекты, боевую технику, живую силу и ресурсы. Это показатель боевых возможностей, военного потенциала и профессионализма личного состава Азербайджанской Армии.

С уверенностью заявляю, что воинский дух личного состава нашей армии, современное оружие и техника, предназначенные для ведения боевых операций и обеспечения нашей безопасности, в полной мере обеспечат нашу победу", - сказал В.Даргяхлы.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan Ordusu dağıdıcı gücə malik silahların yalnız cüzi hissəsini istifadə edib

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