Минобороны Азербайджана: Высказывания Тонояна - бредни ненормального человека

"Очередные абсурдные высказывания министра обороны Армении подобны бредням человека с анормальным мышлением, не вмещающимся ни в какую нормальную логику".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы министерства обороны, полковник Вагиф Дяргахлы, комментируя высказывания министра обороны Армении Давида Тонояна о якобы активизации вражеских разведывательных подразделений с целью создания хаоса на территории Азербайджана.

"Выступление представителя власти Армении в духе международных террористов, высказывание откровенных угроз против мирного населения доказывают, что это в действующем руководстве официального Еревана царит хаос. Последние выступления министра обороны страны-оккупанта направлены против власти Николы Пашиняна и являются частью коварного плана, рассчитанного на будущую политическую карьеру Давида Тонояна. Азербайджанская армия, не воспринимающая всерьез полные угроз войны высказывания официальных лиц Армении, полностью готова к боям за освобождение наших земель от оккупации", - отметил полковник В.Даргяхлы.