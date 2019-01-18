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    Минобороны Азербайджана: Враг нарушил перемирие 30 раз

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района.

    Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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