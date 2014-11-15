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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 46 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 46 раз за сутки. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

    Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чайлы, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедлы Караханбейли, Горган Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Гейгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. 

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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