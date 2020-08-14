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Минобороны Азербайджана ответило сепаратистам в Карабахе

Минобороны Азербайджана ответило сепаратистам в Карабахе "Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения"
Нагорно-карабахский конфликт
14 августа 2020 г. 18:22
Минобороны Азербайджана ответило сепаратистам в Карабахе

"Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Угрозы, сделанные Арменией в связи с обстрелом азербайджанского города Гянджи, являются очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия.

В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения Азербайджанской Армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села.

Атаки на гражданские объекты и населенные пункты – стандартная практика вооруженных сил Армении. В ходе апрельских событий 2016 года и боестолкновений в направлении Товузского района мы стали свидетелями таких актов вооруженных сил Армении, как обстрел гражданских объектов и умышленное убийство мирных жителей.

Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях в Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

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Версия на английском языке Defense Ministry responds to separatists in Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı separatçılara cavab verdi

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