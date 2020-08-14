Минобороны Азербайджана ответило сепаратистам в Карабахе

"Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения"

"Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Угрозы, сделанные Арменией в связи с обстрелом азербайджанского города Гянджи, являются очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия.

В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения Азербайджанской Армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села.

Атаки на гражданские объекты и населенные пункты – стандартная практика вооруженных сил Армении. В ходе апрельских событий 2016 года и боестолкновений в направлении Товузского района мы стали свидетелями таких актов вооруженных сил Армении, как обстрел гражданских объектов и умышленное убийство мирных жителей.

Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях в Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.