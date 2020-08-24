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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
24 августа 2020 г. 10:05
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
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Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Armenia violates ceasefire 28 times
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məlumat yaydı

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