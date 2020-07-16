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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 09:47
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Tension on frontline: Armenia breaks ceasefire 89 times
Версия на азербайджанском языке Cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı rəsmi məlumat

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