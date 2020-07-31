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Минобороны Азербайджана о причинах приведения армянской армии в боеготовность

Минобороны Азербайджана о причинах приведения армянской армии в боеготовность Армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли
Нагорно-карабахский конфликт
31 июля 2020 г. 14:04
Минобороны Азербайджана о причинах приведения армянской армии в боеготовность

"Если армянская сторона вновь прибегнет к провокациям для достижения своих грязных намерений, то Азербайджанская армия даст достойный ответ".

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана в ответ на сообщения о приведении воинских частей первого эшелона и части сил центрального подчинения вооруженных сил Армении в высокую степень боевой готовности и внезапной их проверке.

"Основной причиной этого является паника и страх властей Армении, вызванная проведением совместных азербайджано-турецких учений, проводимых в нашей стране.

Руководствуясь словами Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о том, что армянский народ должен наконец понять, что если он хочет жить в нормальной стране, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, военнослужащие Азербайджанской армии постоянно повышают свой профессионализм и боеготовность в ежедневных учениях и тренировках для выполнения этой священной миссии. 

Боеспособность и военный потенциал нашей армии являются основными показателями, которые обеспечат наше превосходство над противником на поле боя", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan yenidən təxribatlara əl atarsa, Azərbaycan Ordusu layiqincə cavab verəcək

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