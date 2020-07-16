Минобороны Азербайджана: Информация об обстреле армянских сел - выдумка самих армян

Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию армянской стороны о якобы провокации наших подразделений и обстреле армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц Д-30.

В ответ на запрос Report Вагиф Даргяхлы заявил, что эта информация является выдумкой и дезинформацией армянской стороны.

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты. Наоборот, сегодня утром вооруженные силы Армении обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, снаряды попали в жилые здания", - подчеркнул представитель министерства.