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    Минобороны: Армянская сторона вновь демонстрирует свою бесчеловечность по отношению к азербайджанскому народу

    В настоящее время совместно продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время совместно продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    "Несмотря на то, что сначала армянская сторона отрицала, что труп находится у них, вскоре после проведения министерством обороны соответствующих мер и наличия неопровержимых доказательств, противник вынужден был распространить посредством социальных сетей фотографии нашего военнослужащего.

    Для возвращения тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, погибшего при пресечении диверсии и оставшегося на подконтрольной противником территории, министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспршику.

    К сожалению, армянская сторона, в очередной раз, введя в заблуждение представителей международных организаций, вновь пытается использовать данное событие для осуществления своих грязных целей, демонстрируя при этом свою бесчеловечность по отношению к азербайджанскому народу.

    В настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

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