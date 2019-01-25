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    Минобороны: Армяне не соблюдают перемирие

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

    Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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