Минобороны: Армяне не соблюдают перемирие

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.