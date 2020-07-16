Минобороны: Армяне не подбивали азербайджанский танк

“Армяне не подбивали азербайджанский танк”. Как сообщает Report, начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг распространенную пресс-секретарем министра обороны Армении Шушан Степанян информацию о том, что ВС Армении якобы подбили азербайджанский танк.
"Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений", - заявил В. Даргяхлы.