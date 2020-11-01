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Минобороны: "Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию"

Минобороны: "Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию" Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 17:14
Минобороны: Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию

"Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Распространяя подобные ложные новости, представители минобороны Армении демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте.

В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Defence Ministry: "Armenia continues to spread provocative misinformation"
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: “Ermənistan təxribat xarakterli dezinformasiyalar yaymaqda davam edir”

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