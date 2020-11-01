Минобороны: "Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию"

Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией

"Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Распространяя подобные ложные новости, представители минобороны Армении демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте.

В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника", - говорится в заявлении.