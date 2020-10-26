Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Территории Товузского и Дашкесанского районов Азербайджана обстреливаются противником

Армянские вооруженные силы продолжают нарушать новый режим гуманитарного прекращении огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время территории Товузского и Дашкесанского районов Азербайджана обстреливаются противником с территории Бердского и Варденисского районов Армении.

В то же время наши населенные пункты, а также позиции подразделений Азербайджанской Армии в Физулинском и Агдамском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника.