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Report Georgia

Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня Территории Товузского и Дашкесанского районов Азербайджана обстреливаются противником
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 12:26
Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
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Армянские вооруженные силы продолжают нарушать новый режим гуманитарного прекращении огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В настоящее время территории Товузского и Дашкесанского районов Азербайджана обстреливаются противником с территории Бердского и Варденисского районов Армении.

В то же время наши населенные пункты, а также позиции подразделений Азербайджанской Армии в Физулинском и Агдамском направлениях, также подвергаются обстрелу со стороны противника.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Armenia continues to violate ceasefire
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir

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