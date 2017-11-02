Минобороны: Армения осуществила провокацию на государственной границе, Азербайджанская армия предприняла неотложные меры

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2-го ноября в 12:30 село Гаралар Товузского района подверглось обстрелу из крупнокалиберного оружия с позиций вооруженных сил Армянской Республики, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С целью недопущения расширения масштаба провокации, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированными в этом направлении, были предприняты неотложные меры.