​Минобороны Армении опубликовало имена офицеров, уничтоженных в Карабахе

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Армении опубликовало имена еще троих военнослужащих, погибших в результате столкновений на линии соприкосновения в зоне оккупированных территорий Азербайджана - Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, имена погибших написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В их числе: майор Торосян Айк Ваганович (1985 г.р.), старший лейтенант Степанян Меружан Артурович (1993 г.р.), младший сержант Искандарян Рубен Ашотович (1993 г.р.).

Накануне министерство обороны Армении опубликовало имена еще семи военнослужащих.