​Минобороны Армении опубликовало имена офицеров, уничтоженных в Карабахе

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Армении опубликовало имена еще троих военнослужащих, погибших в результате столкновений на линии соприкосновения в зоне оккупированных территорий Азербайджана - Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, имена погибших написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
В их числе: майор Торосян Айк Ваганович (1985 г.р.), старший лейтенант Степанян Меружан Артурович (1993 г.р.), младший сержант Искандарян Рубен Ашотович (1993 г.р.).
Накануне министерство обороны Армении опубликовало имена еще семи военнослужащих.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости