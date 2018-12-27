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    Минобороны Азербайджана прокомментировало новости армянских СМИ о перестрелке

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало новости армянских СМИ о якобы перестрелке на передовых позициях Азербайджанской армии.

    Как сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос Report, это дешевая пропаганда, рассчитанная на сокрытие хаоса, недисциплинированности и самоуправства в армии армянской стороны, в том числе отвлечение внимания международной общественности от обстрела 26 декабря гражданского населения в Агдамском направлении фронта: "Мы сообщаем, что на позициях Азербайджанской армии не произошло никаких инцидентов и наши подразделения контролируют оперативную обстановку". 

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