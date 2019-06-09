Минобороны: Враг нарушил режим прекращения огня 20 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Как сообщили Report в министерстве обороны, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Кенгерли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.