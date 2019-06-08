Минобороны: Враг нарушил режим прекращения огня 19 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Как сообщили Report в министерстве обороны, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.