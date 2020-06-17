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Минобороны: В Тертере произошел взрыв

Минобороны: В Тертере произошел взрыв

В социальных сетях и на некоторых сайтах распространилась информация о якобы минометном обстреле противником грунтовой дороги на территории Тертерского района близ линии фронта.

В ответ на запрос Report в Министерстве обороны заявили, что распространенная информация не соответствует действительности. 

Так, было установлено, что на указанной территории произошел взрыв противотанковой мины, закопанной на глубине более 1 метра во время первой Карабахской войны.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими войсками.

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