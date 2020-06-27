Минобороны: Ответным огнем противник был подавлен

С целью обострения ситуации подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.