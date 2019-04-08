​Минобороны: Азербайджанская армия готова не к миру, а к войне

"В мире нет такого государства, армия которого готовится к миру. Обязанность армии быть готовой не к миру, а именно к войне".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя высказывания министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что военно-политическое руководство Азербайджана готовит армию к миру.

"Функция армии заключается в том, чтобы, будучи постоянно готовой к войне, защищать независимость, суверенитет, территориальную целостность страны, а также обеспечивать безопасность и оборону.

Как заявил Верховный главнокомандующий, если Армения хочет мира, армянский солдат должен безоговорочно покинуть азербайджанские земли.

Военно-политическое руководство Армении должно раз и навсегда понять, что только после освобождения наших земель от оккупации армия сможет думать о мире. При нынешних условиях Азербайджанская армия готова не к миру, а к войне", - сказал полковник В.Даргяхлы.